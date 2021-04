Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : la marge de raffinage remonte en Europe Cercle Finance • 15/04/2021 à 09:56









(CercleFinance.com) - Total a fait état jeudi d'une remontée de sa marge de raffinage européenne au cours du premier trimestre, à quelque 5,3 dollars la tonne. A titre de comparaison, le groupe pétrolier avait enregistré une marge de 4,6 dollars par tonne sur les trois derniers mois de 2020. En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport au premier trimestre de l'exercice 2020, sa marge s'inscrit néanmoins en très forte baisse puisqu'elle avait atteint 26,3 dollars sur les trois premiers mois de l'année écoulée. L'indicateur de marge de raffinage européen de Total est calculé sur la base de la différence entre ses ventes de produits raffinés en Europe et les achats de pétrole brut associés aux coûts variables. Sur le premier trimestre, le prix moyen de vente des liquides s'est élevé à 56,4 dollars par baril, contre 41 dollars au quatrième trimestre 2020, sous l'effet de la remontée des cours du Brent. Le prix moyen de vente de gaz a également augmenté sur le dernier trimestre, atteignant 4,06 dollars le million de BTU ('british thermal unit') contre 3,31 dollars sur les trois mois précédents. En Bourse de Paris, l'action Total était en baisse de 0,5% jeudi matin après la parution de ces chiffres.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.77%