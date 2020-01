TOTAL : la Banque des Territoires prend une participation dans des actifs dans le renouvelable

(AOF) - Total, via Total Quadran, sa filiale de production d'électricité renouvelable en France, et la Banque des Territoires ont signé un accord par lequel cette dernière prend une participation de 50 % dans un portefeuille d'actifs solaires et éoliens de Total Quadran en France d'une capacité totale de 143 MW. Ce portefeuille est composé de 11 parcs éoliens et 35 centrales solaires photovoltaïques, d'une capacité cumulée de 96 MW et 47 MW respectivement et a été valorisé dans le cadre de cette transaction à environ 300 M€ (en 100%).

L'entrée au capital de la Banque des Territoires aux côtés de Total Quadran au sein des deux portefeuilles permettra à Total Quadran de poursuivre le développement de nouveaux projets d'énergie renouvelable en France métropolitaine et dans les DOM TOM avec un partenaire implanté localement et engagé dans l'aménagement du territoire.