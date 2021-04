Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : investissement dans un projet éolien à Taiwan Cercle Finance • 29/04/2021 à 10:37









(CercleFinance.com) - Total annonce la conclusion d'un accord avec wpd en vue d'acquérir une participation de 23% dans Yunlin Holding GmbH, propriétaire du parc éolien offshore de Yunlin, situé au large de Taiwan et actuellement en cours de construction. Ce projet représente une capacité de production de 640 mégawatts et bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité à prix garanti sur 20 ans avec Taipower, de 250 USD/MWh pour les 10 premières années puis de 125 USD/MWh pour les 10 suivantes. A l'issue de la construction prévue courant 2022, le projet permettra de couvrir les besoins en électricité de 605.000 foyers. Pour l'acquisition de ces 23% d'intérêt, Total versera à wpd une considération basée sur la quote-part des coûts passés.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.36%