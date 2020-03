Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : investissement dans l'éolien offshore flottant Cercle Finance • 19/03/2020 à 08:55









(CercleFinance.com) - Total annonce prendre position sur la filière de l'éolien offshore flottant, par un accord avec le développeur Simply Blue Energy afin d'acquérir une participation de 80% dans le projet pionnier Erebus situé en mer Celtique, au Pays de Galles. Ce projet d'une capacité de 96 MW sera installé dans une zone où la profondeur d'eau est de 70 mètres. Total devient ainsi l'un des premiers acteurs à prendre position sur cette technologie au Royaume-Uni, le premier marché mondial de l'éolien offshore. 'Cette technologie émergente présente un vaste potentiel, puisqu'elle permet d'accéder à des sites plus éloignés des côtes, avec un moindre impact paysager, et de tirer parti de ressources de vent plus importantes', explique le groupe énergétique français.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +11.11%