Total : inauguration d'une station de GNV et bioGNV

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir inauguré la plus grande station de France exclusivement dédiée au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) et au bioGNV. Située dans la plateforme logistique du port fluvial de Gennevilliers, elle sera exploitée par le groupe pour les 10 prochaines années. Attribuée par Sigeif Mobilités à l'issue d'un appel d'offres, cette concession accompagne le développement des nouvelles mobilités en Île-de-France et devient ainsi un point stratégique d'avitaillement en GNV et bioGNV, pour le Grand Paris et au-delà. 'Cette station à la marque Total distribue du GNV sous forme de gaz naturel comprimé et est alimentée par le réseau de transport de GRTgaz en gaz haute pression, ce qui est une première en France', souligne le groupe énergétique.

