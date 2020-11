Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : inauguration d'un nouveau site Saft en Chine Cercle Finance • 10/11/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - Saft, filiale de batteries de Total, annonce qu'elle vient d'inaugurer un nouveau site de production de solutions de stockage d'énergie (ESS) à Zhuhai en Chine, qui renforcera sa capacité à accompagner la transition vers les énergies renouvelables. La capacité de production de la nouvelle usine qui s'étend sur 6.600 m2 sera d'environ 200 conteneurs par an, soit l'équivalent de 480 MWh, faisant de Zhuhai l'un des trois pôles de production stratégiques de Saft, avec Bordeaux (France) et à Jacksonville (États-Unis). L'usine de Zhuhai fabrique déjà des conteneurs Intensium Max 20 High Energy. Ceux-ci ont été lancés en 2019 afin d'offrir une solution de pointe avec une puissance de 1,2 MW et une capacité de stockage de 2,5 MWh.

