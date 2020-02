Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : hausse de près de 5% du dividende en 2019 Cercle Finance • 06/02/2020 à 09:23









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration, réuni le 5 février 2020, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 29 mai 2020, la distribution d'un solde de dividende de 0,68 E par action au titre de l'exercice 2019 en hausse de 6% par rapport au solde de 2018. ' Cette décision reflète la mise en oeuvre de la politique annoncée le 24 septembre 2019 d'accélérer la croissance du dividende pour les années à venir avec comme orientation une augmentation du dividende de 5 à 6% par an ' indique le groupe. Le dividende au titre de l'exercice 2019 s'élèvera à 2,68 E/action, contre 2,56 E par action au titre de l'exercice 2018, soit une augmentation de près de 5%.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.25%