Total : grande opération de soutage en GNL à Rotterdam

(CercleFinance.com) - Total annonce que le Cma Cgm Jacques Saadé, plus grand porte-conteneurs au monde propulsé au Gaz Naturel Liquéfié (GNL), a finalisé le 13 novembre sa première opération de soutage avec la Gas Agility, le navire avitailleur GNL affrété par le groupe pétro-gazier. Cette opération de soutage a été effectuée au terminal à conteneurs World Gateway Rotterdam. Le porte-conteneurs de 23.000 EVP a reçu environ 17.300 m3 de GNL, soit à date le plus important avitaillement au monde en GNL comme carburant marin. Le GNL a été fourni par Total Marine Fuels Global Solutions, l'entité de Total dédiée aux activités de soutage. L'avitaillement a duré environ 24 heures. Dans cette opération-phare, l'empreinte carbone du GNL a été réduite avec l'introduction de biométhane.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +2.17%