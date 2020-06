Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : 'gap' sous 36,75E, rechute sous 34,75E Cercle Finance • 11/06/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Total ouvre un 'gap' sous 36,75E et rechute sous 34,75E :le prochain objectif sera la fermeture du 'gap' des 34,56E du 2 juin (50% de retracement du dernier segment de hausse)puis le test de 32,5E, support oblique issu des planchers des 21 avril (29,7E) et 14 mai (30,8E)... et on ne peut exclure le comblement du 'gap' des 31,79E du 15 mai.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -6.19%