Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : 'gap' au-dessus des 31,79E, s'envole vers 32,6E Cercle Finance • 18/05/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - Véritable locomotive du CAC401, Total ouvre un 'gap' au-dessus des 31,79E, s'envole vers 32,6E et devrait tester dans la foulée la résistance oblique issue des 2 précédent sommets, 36,3E du 2 avril et 34,15E du 30 avril (les prochains objectifs en cas de débordement des 33E)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +4.46%