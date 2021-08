Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Gabon : retour aux bénéfices sur le 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 09:03









(CercleFinance.com) - Total Gabon publie un résultat net de 12 millions de dollars au titre du premier semestre 2021, contre une perte de 59 millions un an auparavant, principalement grâce à l'amélioration du prix moyen de vente (+100% à 61,5 dollars le baril). Le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 66% à 311 millions, grâce à cette forte amélioration du prix moyen de vente, tandis que la part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon s'est tassée de 7% à 24.700 barils par jour. 'A la date de ce jour, les discussions dans le cadre du projet de cession d'actifs annoncé le 30 juillet 2020 se poursuivent entre les parties prenantes. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités gabonaises', ajoute la compagnie pétrolière.

