Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Gabon : résultat net en perte au 1er trimestre Cercle Finance • 01/06/2020 à 07:50









(CercleFinance.com) - Total Gabon publie un résultat net du premier trimestre 2020 en perte de huit millions de dollars, contre un bénéfice de 10 millions un an auparavant, impacté principalement par une diminution du chiffre d'affaires de 31% à 113 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a été principalement affecté par la baisse du prix de vente, de 30% à 40,6 dollars le baril, tandis que la part de production de pétrole brut liée à ses participations a reculé de 13% à 27.900 barils par jour. A la suite de la double crise sanitaire et pétrolière, Total Gabon rappelle avoir fait part en avril de la mise en place d'un plan d'action 'visant à réduire de manière substantielle ses dépenses et ses investissements pour l'exercice 2020'.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.