Total Gabon : production affectée par une avarie

(AOF) - Total Gabon a annoncé que sa production était actuellement affectée de manière significative par une avarie sur un câble électrique sous-marin alimentant les champs en mer d'Anguille et Torpille, survenue le 18 septembre. Les équipes de Total Gabon travaillent dans l'optique d'un retour progressif de la capacité de production dans le courant du mois d'octobre. En parallèle, des travaux sont planifiés en novembre pour restaurer définitivement l'alimentation électrique des plateformes.

Cet incident devrait entraîner un manque à produire estimé à environ 8 000 barils par jour sur le dernier trimestre 2021, soit environ 2 000 barils par jour en moyenne sur l'année 2021.

Cette situation n'a pas eu d'impact sur la sécurité et l'environnement, assure Total Gabon.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.