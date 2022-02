Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Gabon: hausse de 51% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Total Gabon (TotalEnergies EP Gabon) affiche un chiffre d'affaires pour 2021 de 655 millions de dollars, en progression de 51% grâce à la hausse significative des prix de vente de la qualité de pétrole brut commercialisée, de 78% à 64,8 dollars par baril ($/b).



La part de production de pétrole brut liée aux participations de TotalEnergies EP Gabon s'est contractée de 11% à 22.900 barils par jour, du fait entre autres de la cession des participations dans sept champs matures en mer (secteur non opéré de Grondin) effective le 7 décembre.





