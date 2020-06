Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Gabon : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 01/06/2020 à 13:52









(CercleFinance.com) - Total Gabon indique que son assemblée générale, réunie vendredi à Libreville, a adopté l'ensemble des résolutions agréées par son conseil d'administration, dont un dividende net d'impôts au titre de 2019 de 11 dollars par action, soit 49,5 millions de dollars. Ce dividende sera payé en euros à compter du 11 juin pour une contre-valeur de 9,88 euros sur la base du cours du dollar de la BCE du 29 mai (ou sa contre-valeur en francs CFA) fixé à 1,1136 dollar pour un euro. L'assemblée générale a aussi révoqué de son mandat d'administrateur Patrichi Christian Tanasa, et ratifié les cooptations, en qualité d'administrateurs, de Nicolas Terraz, Stéphane Bassene et Aristide Obiang Mebale.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.