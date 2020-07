Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Gabon : cession d'actifs matures non opérés Cercle Finance • 30/07/2020 à 15:46









(CercleFinance.com) - Total Gabon, filiale détenue à 58% par Total, a signé un accord avec Perenco en vue de céder ses participations dans sept champs offshore matures non opérés, ainsi que ses intérêts et le rôle d'opérateur dans le terminal pétrolier du Cap Lopez. Le prix est compris entre 290 et 350 millions de dollars, en fonction des prix futurs du Brent. La production des actifs cédés s'est élevée à environ 8.000 barils de pétrole par jour en quote-part SEC en 2019. L'opération reste soumise à l'approbation des autorités gabonaises.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.