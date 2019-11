Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : Foncière Atland a lancé l'Industreet Cercle Finance • 20/11/2019 à 07:52









(CercleFinance.com) - Foncière Atland a lancé hier les travaux de l'Industreet, le Campus de l'Industrie du Futur de Total à Stains-Pierrefitte. Le campus ' Industreet ' accueillera chaque année à partir d'octobre 2020 environ 400 jeunes de 18 à 25 ans, avec ou sans qualification, et leur proposera des formations gratuites et certifiantes dans le domaine de l'industrie. Foncière Atland développe pour Total un programme de 10 850 m2, avec un restaurant inter-entreprises et un bâtiment à vocation d'hébergement. Après Engie Lab Crigen, Total est le second locataire à avoir signé un bail pour une durée de 12 ans ferme.

