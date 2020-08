Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : finalisation de la vente d'actifs à NEO Energy Cercle Finance • 06/08/2020 à 08:25









(CercleFinance.com) - Suite à l'obtention des autorisations réglementaires et de l'accord des partenaires, Total annonce avoir finalisé la vente à NEO Energy d'actifs non-stratégiques situés en mer du Nord britannique, transaction que le groupe énergétique avait confirmée le 20 mai dernier. 'Cette vente contribue au plan d'actions mis en oeuvre pour faire face à la crise économique en se concentrant sur la génération de cash, et démontre notre capacité à abaisser sans relâche le point mort de notre portefeuille', commente le directeur financier Jean-Pierre Sbraire.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.41%