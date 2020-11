Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : finalisation d'une acquisition en Allemagne Cercle Finance • 12/11/2020 à 08:27









(CercleFinance.com) - Total annonce avoir finalisé auprès du groupe Viessmann l'acquisition de Charging Solutions, l'unité spécialisée dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques de sa filiale Digital Energy Solutions (DES). Avec cette opération, le géant énergétique français devient l'opérateur en Allemagne d'un réseau de 2.000 points de recharge installés chez des clients professionnels, dont certains accessibles au grand public. L'intégration de Charging Solutions au sein de la filiale allemande du groupe, Total Deutschland, est effective depuis le 1er novembre. Ce transfert d'activités n'aura pas d'impact ni pour les clients ni pour les partenaires existants de 'Charging Solutions'.

