TOTAL fait son entrée dans l'éolien flottant en France

(AOF) - Total devient actionnaire à 20 % du projet pilote de ferme éolienne flottante Eolmed situé en Méditerranée, au large de Gruissan et à proximité de Port-La-Nouvelle (Occitanie). Attribué en juillet 2016, ce projet, composé d'une capacité de 30 mégawatts (MW), a pour objectif d'accélérer la mise au point d'une technologie d'éolien flottant. Aux côtés de Qair, développeur historique et actionnaire majoritaire du projet, et de ses partenaires locaux, Total apporte son expérience dans la conception, le déploiement et l'exploitation d'installations en milieu marin tout au long de leur cycle de vie.

Total continue ainsi de renforcer ses positions sur le secteur naissant de l'éolien marin flottant dont il veut être un des leaders mondiaux.

Le groupe est aujourd'hui présent en Corée du Sud avec un portefeuille de 2 gigawatts et au Royaume-Uni avec le projet Erebus de 100 MW qui vient de se voir attribuer les droits exclusifs de développement sur sa zone.

