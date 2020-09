TOTAL et Macquarie s'allient dans l'éolien offshore coréen

(AOF) - Total et Green Investment Group (GIG), filiale du groupe Macquarie, ont annoncé avoir conclu un partenariat 50/50 en vue de développer un portefeuille de 5 projets éoliens offshore flottants en Corée du Sud représentant une capacité cumulée potentielle supérieure à 2 gigawatts (GW). Les campagnes de mesure de vent ont démarré sur chacun des cinq sites situés au large des côtes orientales et méridionales du pays (provinces d'Ulsan et de Jeolla du Sud). Les partenaires ont pour objectif de lancer la construction du premier projet d'environ 500 mégawatts d'ici fin 2023.

Sous réserve de la levée des conditions suspensives et de l'approbation des autorités de concurrence, le partenariat deviendra effectif au cours de l'automne 2020.

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, a déclaré: " Nous croyons fermement dans le potentiel de l'éolien offshore flottant en Corée du Sud qui jouera un rôle clé dans la réalisation des objectifs du pays en termes d'énergies renouvelables."

AOF - EN SAVOIR PLUS