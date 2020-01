Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total et Eni choisis pour développer des blocs offshore en Angola Reuters • 16/01/2020 à 17:35









LAGOS, 16 janvier (Reuters) - Total TOTF.PA et Eni ENI.MI figurent parmi les groupes sélectionnés pour développer trois blocs pétroliers au large de l'Angola, dans le bassin de Namibe, sur les dix blocs mis aux enchères à la fin 2019, a annoncé jeudi l'Agence nationale du pétrole angolaise (ANPG). Total a obtenu une part de 46% dans le bloc 29, qu'il partagera avec le groupe norvégien Equinor (24,5%) la compagnie publique angolaise Sonangol (20%) et le britannique BP BP.L (9,5%). Il s'agit de blocs qui ne produisent actuellement pas d'hydrocarbures, mais sont jugés prometteurs. (Libby George, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ENI MIL +0.70% TOTAL Euronext Paris +0.43% BP LSE +0.54%