TOTAL entre sur un nouveau permis d'exploration en Egypte en qualité d'opérateur

Total détient une participation de 25 % dans le permis North El Hammad, aux côtés de l'opérateur ENI (37,5 %) et de BP (37,5 %).

" Total se félicite de pouvoir renforcer sa position dans l'est de la Méditerranée en devenant l'opérateur de cet accord d'exploration-production ", a déclaré Kevin McLachlan, directeur Exploration chez Total.

Ce bloc de prospection, d'une superficie de 4 550 kilomètres carrés et distant de 5 à 150 kilomètres des côtes, se situe par des profondeurs d'eau entre 50 et 3 200 mètres. Le bassin d'Hérodote étant une zone sous-explorée, l'accord prévoit une campagne de sismique 3D sur les trois premières années.

(AOF) - Un consortium international mené par Total (Total, opérateur avec 35 %, Shell 30 %, KUFPEC 25 % et Tharwa 10 %) a signé avec l'Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) un accord d'exploration-production portant sur le bloc offshore North Ras Kanayis du bassin d'Hérodote, en mer Méditerranée, au large de l'Égypte.

