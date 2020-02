Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : entre sur le marché solaire en Espagne Cercle Finance • 11/02/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Total entre sur le marché solaire avec un portefeuille de 2 GV de projets. Le groupe a signé deux accords avec Powertis et Solarbay Renewable Energy pour développer ce projet. Le groupe va créer une coentreprise avec Powertis pour un portefeuille initial de projets de 800 MW. Il va également réaliser l'acquisition d'un portefeuille de projets de 1,2 GW de Solarbay. Le premier projet doit démarrer fin 2020. Tous les projets devront être mis en service en 2023. Des rémunérations seront payées en cas de succès par total à Powertis et Solarbay.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.71%