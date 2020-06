Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : engagement pour décarboner le transport maritime Cercle Finance • 08/06/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Total annonce avoir rejoint la Coalition 'Getting to Zero', pour contribuer à l'objectif fixé par l'Organisation Maritime Internationale au transport maritime de réduire d'au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par rapport aux niveaux de 2008. 'Pour y parvenir, la Coalition vise, au travers de ses membres, à mettre en service d'ici 2030 des navires de haute mer à zéro émission et commercialement viables, alimentés eux-mêmes par des carburants à zéro émission', explique le groupe énergétique. Total entend apporter sa contribution à la Coalition en partageant son expertise, notamment sur les axes prioritaires de travail que sont les carburants, les lubrifiants marins et les technologies zéro-émission appliquées aux navires.

