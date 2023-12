Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Total Energies : vers une sortie de corridor 62,9/60,9E ? information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 10:19









(CercleFinance.com) - Total Energies échoue à plusieurs reprises sous le seuil des 63E et retombe vers 61,75E.

Le titre dispose d'une marge de plus en plus réduite avant d'effectuer une sortie de corridor 62,9/60,9E : un signal baissier ne serait cependant validé que par une cassure du palier des 59,80E (plancher du 5 octobre).





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -1.20%