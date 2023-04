Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : vers une sortie de corridor 57/59E ? information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 19:22









(CercleFinance.com) - Total Energies vient de plafonner à plusieurs reprises sous 59,5E, incapable de retracer la résistance des 60,5E du 30/11/2022 au 15/02/2022.

Le titre lâche un peu prise et pourrait s'en aller vers une sortie 'par le bas' du corridor 57/59E.

cela déboucherait sur le comblement du 'gap' des 54,59E du 31 mars, puis le test du support oblique moyen terme des 53E.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -2.62%