(CercleFinance.com) - Total Énergies égale son double-sommet 'en pince' inscrit sous 59E les 15 et 18/11.

Gare au triple-top mais en cas de franchissement, la route des 64E serait ouverte





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.12%