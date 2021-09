Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : teste la résistance oblique des 37,5E information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Total Energies teste la résistance oblique des 37,5E et devra ensuite triompher des 2 paliers de résistance des 38E (dernière décade d'août) puis 38,3E du 12/08. Une sortie par le haut du 'flag' 36,3/38,3E validerait un objectif de 40,3E.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.33%