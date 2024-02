Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Total Energies: séquence portes de saloon entre 59 et 60,6E information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Total Energies décroche de -3,5% vers 58,25E et c'est le 3ème virage à 180° en 3 séances qui fait suite à une fausse sortie à la baisse ('bear-trap') sous 59E ce 5 février, suivi du test de la résistance des 60,6E du 1er février.

Cette séquence en 'portes de saloon' entre 59 et 60,6E pourrait déboucher sur un vrai signal baissier en cas d'enforcement du support oblique moyen terme qui gravite vers 58,1/58,2E.

Le premier objectif à la baisse sera le comblement du 'gap des 55,32E du 8 août 2023 puis le test du palier des 54E





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -2.94%