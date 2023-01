Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : se hisse au-delà des 60E information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 16:57









(CercleFinance.com) - Total Energies démarre bien l'année 2023: sur le podium du CAC40, servant de locomotive au marché parisien, le titre se hisse au-delà des 60E et retrace le zénith des 60,3E du 30/11/2022.

Le prochain objectif n'est autre que 64,5E (règle du report d'amplitude).





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +3.62%