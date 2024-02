Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Total Energies : revient tester le support oblique des 58,8E information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Total Energies revient tester le support oblique des 58,8E :en cas d'enfoncement, les prochains objectifs deviennent 57,75E puis 56E (plancher du 15/08/2023), puis 55,32E ('gap' du 8/8/2023).





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -2.45%