(CercleFinance.com) - Total Energies retrace le zénith de 64,7E du 2 et 3/11/2023: un franchissement libèrerait un nouveau potentiel de hausse en direction de 72E (report d'amplitude).

En cas de repli, un petit soutien pourrait être trouvé vers 62,5E.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.67%