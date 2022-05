Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : renoue avec les 54E, son zénith d'oct.2018 information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 13:46









(CercleFinance.com) - Total Energies renoue avec les 54E et à 54,3E, retrace son plus haut absolu du 10 octobre 2018.

Si le titre échappe au scénario du double-top historique, alors les 64E (règle du report d'amplitude) pourraient être en vue d'ici la fin de l'été... ce qui symétriquement ne serait pas bon signe pour l'économie, les bénéfices de Total étant liés à la hausse des prix de l'énergie.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +3.39%