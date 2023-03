Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : remonte en force vers 53,6E information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 10:43









(CercleFinance.com) - Total Energies profite de la remontée du pétrole vers 79$ (presque +10% en une semaine) pour matérialiser un 'W' haussier sur 52E et remonter en force (ouverture d'un 'gap' au-dessus de 52,8E) vers 53,6E.

Mais le titre n'est pas encore tiré d'affaire car il lui faudra remonter au-delà des 55,6E pour échapper à une seconde vague de baisse en direction de 47,52E, le 'gap' haussier du 29/09/2022... puis du double creux des 46E des 14 juillet et 26 septembre 2022.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.30%