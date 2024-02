Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Total Energies : refranchit les 60E, obstacle à 61,8E information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Après un fausse sortie à la baisse ('bear-trap') sous 59E ce 5 février, Total Energies refranchit les 60E et va tenter de défier la résistance des 60,6E du 1er février.

En cas de succès, Total Energies visera la résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 61,8E, puis/ou le palier des 62E





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.94%