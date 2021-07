Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : refranchit les 36,5E information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Total Energies refranchit les 36,5E, c'est à dire l'ex-plancher du 22/23 avril dernier, et s'ouvre ainsi le chemin des 36,91E ('gap' du 13 juillet) puis des 38E (ex-plancher du 13 mai au 30 juin). L'amorce d'un double-rebond sur 34,6E augmente les chances d'un scénario haussier... et de rejoindre la zone des 40E.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.32%