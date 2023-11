Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies: refranchit 63,5E, gros obstacle à 64E information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - Total Energies refranchit 63,5E et va s'attaquer de nouveau à un gros obstacle à 64E : compte tenu d'une série d'oscillations entre 59,8E et 63,8E, le prochain objectif haussier se situerait vers 68E.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.51%