Total Energies : rechute de -3% vers 51,1E information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 16:48









(CercleFinance.com) - Total Energies freine clairement l'avancée du CAC40 avec une rechute de -3% vers 51,1E: le titre pourrait rapidement revenir tester le support des 50,6E du 6 juillet.

En cas d'enfoncement, le prochain objectif redeviendrait le comblement du 'gap' des 47,52E du 29/09/2022.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -2.58%