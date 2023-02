Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : pullback vers 56,2E information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - Total Energies amorce un pullback vers 56,2E et il ne reste plus beaucoup de marge avant le test du support des 55,6E.

Cela fait maintenant 14 semaines que Total Energies est enfermé au sein d'un corridor 60,3/55,1E : en cas de sortie par le bas, le titre pourrait corriger en direction des 52E, puis tester le support oblique moyen terme des 51E





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -2.14%