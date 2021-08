Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : pullback sur 36E, surveiller les 34,7E information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 13:19









(CercleFinance.com) - Total Energies ouvre un 'gap' sous 37,38E, le titre amorce un pullback sur 36E : surveiller le support des 34,86E des 19/20 juillet. En cas d'enfoncement des 34,7E (ex plancher du 21/12/2020 puis 10/02/2021), le titre pourrait décrocher en direction de 28E, sans supports intermédiaires dès l'enfoncement des 32E.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -3.54%