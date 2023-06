Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : pèse sur le CAC avec -2,5% à 52,5E information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - Total Energies pèse sur le CAC avec -2,5% à 52,5E, la cassure du palier de soutien des 53,8E (testé sans relâche du 12 au 19) est validé... et le pronostic baissier est renforcé par la cassure du support des 53,1E du 31 mai.

Total restera ensuite protégé par plusieurs supports, comme 52E ou les 51,8E du 24 mars, mais ensuite, se produirait un décrochage en direction des 46,1E/46,5E des 14 juillet et 26 septembre 2022.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -2.49%