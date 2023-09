Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : nouveau record à 64,6E, pourrait viser 68E information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - Total Energies inscrit un nouveau record à 64,6E dans le sillage du pétrole, avec un 'Brent' qui vient de fuser jusque vers 97,6$ à Londres et qui revient à seulement 1% de se record de l'automne 2022.

Le franchissement du précédent zénith des 63,25E via un 'gap' d'évasion préfigure une nouvelle phase haussière vers 68E (report d'amplitude en sortie de corridor 52/60E)





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.24%