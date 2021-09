Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : ne teste même pas support oblique des 37,1E information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - Total Energies n'a pas été plus bas que 37,5E le 20 septembre: le titre rebondit au-delà de 38E sans même avoir testé le support oblique des 37,1E et comble le 'gap' des 38,165E du 17/09. Le titre pourrait rapidement revenir au contact de la résistance des 38,7E des 15 et 16 septembre.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.27%