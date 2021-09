Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : franchit les 40, devrait retracer 42,2E. information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 12:27









(CercleFinance.com) - Total Energies efface la petite résistance des 38,7E des 15 et 16 septembre et se hisse directement au-delà des 40E, résistance majeure oblique court terme, ce qui préfigure un retracement du zénith annuel des 42,2E de la mi-mars (niveau testé les 12 et 15/03.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.23%