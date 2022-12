Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : flirte avec les 59E information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 13:41









(CercleFinance.com) - Total Energies flirte avec les 59E et semble se diriger vers un retracement du zénith des 60,3E du 30 novembre.

La sortie par le haut d'un corridor 55,6E/59E ouvrirait la possibilité de rallier un objectif de 62,5E... soit pratiquement 2 fois son niveau du 21/12/2020, il y a 2 ans jour pour jour.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.74%