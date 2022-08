Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : bute sur les 54,8E, son zénith du 23 août information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 17:58









(CercleFinance.com) - Total Energies inverse la vapeur dans le sillage du baril qui plonge de -4% ce mardi.

Le titre a buté sur les 54,8E, son zénith du 23 août et pourrait poursuivre sa correction en direction du palier de soutien du 21 juillet au 5 août.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -3.62%