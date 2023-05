Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : bascule sous les 55E, du soutien à 54,5E information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 16:28









(CercleFinance.com) - Total Energies bascule sous les 55E et pourrait tester incessamment le support des 54,66E (du 4 mai) qui est renforcé par la présence du support ascendant oblique moyen terme en transit vers 54,5E.

En cas d'enfoncement, retour au contact des 51,8E, le plancher du24 mars.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -2.76%