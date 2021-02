Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : en route pour les 38E, et peut-être 43,9E. Cercle Finance • 17/02/2021 à 10:30









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Total efface la résistance des 36E testée du 26/01 au 9/02: le titre devrait pouvoir rallier la zone de résistance des 38E (testée du 24/11/2020 au 14/01/2021). L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 43,88E du 20 février 2020. En cas de repli, Total devrait s'appuyer sur les 34E (palier de soutien moyen terme).

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +2.53%