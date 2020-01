Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : en baisse, mais un analyste reste optimiste pour 2020 Cercle Finance • 15/01/2020 à 16:52









(CercleFinance.com) - Le titre Total recule de -1,1% ce mercredi, même si l'analyste Berenberg confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, malgré l'annonce ce matin d'une chute de la marge sur coûts variables, raffinage Europe (marge de raffinage), à 30,2 dollars par tonne au dernier trimestre 2019, contre 47,4 dollars au trimestre précédent et 40,8 dollars un an auparavant. 'La société reste bien positionnée en 2020, bénéficiant de la forte montée en puissance de la production jusqu'en 2019', apprécie le broker, qui ajuste néanmoins à la marge certaines de ses estimations. Berenberg confirme également son objectif de cours sur la valeur, de 60 euros.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.18%